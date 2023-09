Comunicado do Business Wire :NIQ

A NIQ, líder global em inteligência do consumidor, tem o prazer de anunciar que os recursos da plataforma NIQ Connect foram agora expandidos para usar o Snowflake Secure Data Sharing. Esse recurso representa um marco significativo para a plataforma Connect da NIQ, capacitando clientes em 84 mercados globais com recursos aprimorados de compartilhamento de dados e acesso ininterrupto a dados em tempo real. Como resultado, isso pode eliminar os tempos de espera de processamento e carregamento, proporcionando eficiência e agilidade incomparáveis em um cenário complexo de consumo. "Ao ampliar sua capacidade de acessar globalmente dados omnicanal de forma simples, podemos capacitar os clientes a descobrir novos caminhos para o crescimento, mesmo em um cenário de consumo muito complexo", disse Troy Treangen, diretor de produtos da NIQ. "A inovação é a nossa bússola, e nosso compromisso com a reengenharia da plataforma Connect traçou um novo rumo. Nossos investimentos estratégicos nos permitiram liberar o poder dos modernos recursos de compartilhamento de dados, orientando nossos clientes para um futuro mais brilhante e orientado por dados." Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A NIQ Connect é um ativo crucial para empresas, permitindo-lhes aproveitar seus dados em todas as facetas de sua organização. Com ativos de dados integrados, as empresas podem identificar rapidamente tendências emergentes, identificar lacunas de desempenho e responder rapidamente a oportunidades de crescimento. Essa colaboração global está prestes a revelar insights inovadores, levando a uma compreensão mais profunda do comportamento e preferências dos clientes.

Destaques adicionais da integração da plataforma Connect da NIQ com o Retail Data Cloud da Snowflake incluem: -- Integração ininterrupta de dados: As empresas se beneficiarão da integração interrupta dos ricos dados de consumo e de mercado da NIQ no ambiente da Snowflake. Essa integração simplifica o acesso a vastas fontes de dados e proporciona melhorias significativas na velocidade para nossos clientes no acesso aos dados. -- Compartilhamento seguro de dados: A disponibilidade por meio da Snowflake facilita o compartilhamento de dados quase em tempo real, permitindo que as empresas acessem e consultem os dados da NIQ instantaneamente. Essa troca dinâmica de informações permite que as organizações se mantenham à frente no atual cenário de negócios em ritmo acelerado. -- Escalabilidade e flexibilidade: A plataforma Connect da NIQ com o Snowflake Secure Data Sharing foi concebida para ser dimensionada de forma fácil com as crescentes necessidades de dados das empresas. Não importa se uma empresa é uma startup ou uma empresa da Fortune 500, isso proporciona a flexibilidade para se adaptar e crescer em um ambiente em rápida mudança. -- Recursos aprimorados de IA e aprendizado de máquina: As empresas podem aproveitar a análise avançada e a aprendizagem de máquina na plataforma Snowflake para obter insights acionáveis a partir dos dados da NIQ. Essa sinergia promove a inovação, permitindo que as empresas tomem decisões baseadas em dados com precisão. -- Segurança de dados e conformidade: Tanto a NIQ quanto a Snowflake priorizam a segurança de dados e a conformidade. A solução conjunta garante que os dados sensíveis estejam protegidos, proporcionando tranquilidade às empresas e aos clientes, ao mesmo tempo em que permite que atendam às crescentes exigências regulatórias.

"A NIQ está empenhada em ajudar as empresas a tornarem-se mais ágeis em um momento em que ser capaz de avançar rapidamente com base em dados precisos é fundamental", acrescentou Treangen. "Essa abordagem inovadora de compartilhamento de dados proporcionará aos clientes do Connect uma vantagem competitiva hoje e eles estarão melhor preparados para o futuro. Estamos modernizando todos os níveis de nossa plataforma Connect e estamos entusiasmados com os aprimoramentos para ajudar nossos clientes a prosperar." "Como líder em insights sobre o varejo e o consumidor, a NIQ tem sido um marco no setor varejista por fornecer dados que proporcionam uma vantagem competitiva aos varejistas e às empresas de produtos de consumo", disse Rosemary DeAragon, diretora-global de varejo e bens de consumo da Snowflake. "Estamos muito animados em reunir todo o poder do Snowflake Retail Data Cloud e da plataforma NIQ Connect, permitindo o acesso global sem atrito a dados críticos por meio do compartilhamento de dados da Snowflake." A NIQ está dedicada a fomentar a inovação e permitir que as organizações prosperem em um mundo orientado por dados. A colaboração entre a NIQ e a Snowflake representa um passo transformador no mundo do compartilhamento de dados e moldará o futuro da análise de dados. À medida que as organizações reconhecem cada vez mais o valor dos dados em suas operações, permitir que troquem insights de forma fácil e eficiente as capacitará a descobrir novas oportunidades e navegar pelo cenário de dados com facilidade.

Para obter mais informações sobre o NIQ Connect e seus benefícios, acesse https://nielseniq.com/global/en/solutions/nielseniq-connect/. Sobre a NIQ A NIQ é a empresa líder mundial em inteligência de consumo, oferecendo a compreensão mais completa do comportamento de compra do consumidor e revelando novos caminhos para o crescimento. Em 2023, a NIQ se uniu à GfK, reunindo os dois líderes do setor com alcance global incomparável. Com uma leitura holística do varejo e os insights mais abrangentes do consumidor, fornecidos com análises avançadas por meio de plataformas de última geração, a NIQ oferece a Full ViewTM.