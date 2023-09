Comunicado do Business Wire :Mary Kay Inc.

"Mary Kay scientists have spent years researching the latest ingredient innovations to best defend against free radicals and help delay the onset of premature skin aging," said Dr. Lucy Gildea, Chief Innovation Officer, Product & Science at Mary Kay. (Photo: Mary Kay Inc.)

Mary Kay Inc., líder mundial em inovação em cuidados com a pele, revelou recentemente uma pesquisa inovadora sobre um tratamento que diminui os efeitos visíveis da poluição e do envelhecimento na pele humana. As descobertas, que a Mary Kay compartilhou no primeiro encontro da Sociedade Internacional de Dermatologia Investigativa (ISID), melhoraram significativamente a firmeza da pele e o surgimento de linhas finas e rugas durante o estudo.

As descobertas apresentadas no encontro da ISID 2023 são apenas os esforços mais recentes da Mary Kay de reforçar o compromisso de longa data da marca com o avanço da pesquisa e desenvolvimento na saúde e beleza da pele. A Mary Kay detém mais de 1.600 patentes de produtos, tecnologias e designs de embalagens em seu portfólio mundial.

"Não há dúvidas de que a poluição do ar contribui para o envelhecimento da pele", disse o Dr. Jean Krutmann, pioneiro da medicina ambiental, professor de dermatologia e diretor do IUF - Instituto de Pesquisa Leibniz para Medicina Ambiental em Düsseldorf, Alemanha. Ele vem conduzindo pesquisas para determinar o efeito da poluição do ar na pele humana desde a publicação do artigo principal em 2010, que demonstra o efeito da exposição a partículas transportadas pelo ar no envelhecimento da pele.

Os cientistas da Mary Kay vêm investigando os efeitos da poluição do ar na pele mediante múltiplas cooperações acadêmicas desde 2016. Esforços anteriores analisaram as respostas bioquímicas das células da pele humana a diversas formas de poluição, incluindo gases de escapamentos de diesel e poluição do ar urbano. As principais descobertas revelaram que uma mistura patenteada de antioxidantes reduz estas reações.

A pesquisa também foi publicada no International Journal of Cosmetic Science.

"Os cientistas da Mary Kay passaram anos pesquisando as mais recentes inovações em ingredientes para melhor se defender contra os radicais livres e ajudar a retardar o início do envelhecimento prematuro da pele devido a fatores de estresse ambientais e de estilo de vida, como escapamentos de automóveis e poluição do ar", disse a Dra. Lucy Gildea, Diretora de Inovação, Produto e Ciência da Mary Kay.

