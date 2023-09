Comunicado do Business Wire :Experian

Experian foi classificada em 6º lugar no IDC FinTech Rankings de 2023, ao pular da posição do ano passado em 9º. O FinTech Rankings avalia os 100 principais provedores de tecnologia financeira com base nas receitas do ano civil de 2022 provenientes de serviços financeiros e das setores de FinTech. Além disto, a Experian foi reconhecida como vencedora do IDC Fintech Top 100 Fast Track FinTech, concedido a empresas que tiveram crescimento notável ano após ano no FinTech Rankings da IDC.

"Estas homenagens refletem os incríveis esforços das pessoas que trabalham na Experian. É um grupo de pessoas que se dedica a fazer as coisas certas para nossos clientes, nutrir uma cultura de inovação e com foco incansável em traduzir os investimentos e decisões que tomamos em termos de roteiro em valor direto para os compradores de nossos aplicativos e plataforma", disse Alex Lintner, Diretor Executivo da Experian Software Solutions. "Nossas equipes são apaixonadas por entender as necessidades exclusivas de nossos clientes e sempre visam oferecer modelagem avançada e conhecimentos de dados abrangentes que acelerem o ritmo do progresso nos negócios de nossos clientes, promovam maior inclusão financeira e mitiguem o risco de formas cada vez mais sofisticadas de fraude, o que impulsiona maior satisfação do cliente e adoção de nossa tecnologia."