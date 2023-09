Comunicado do Business Wire :Bynder

A aquisição eleva ainda mais a experiência do usuário amplamente reconhecida da Bynder e melhorará a localização de ativos para usuários do Bynder DAM. Ele se baseia nos investimentos existentes da Bynder em IA e reafirma o compromisso da empresa em ajudar os clientes a superar a complexidade e o caos da proliferação de conteúdo com a plataforma DAM mais poderosa, intuitiva e ricamente integrada.

A EMRAYS era um parceiro existente cuja tecnologia foi desenvolvida especificamente para Bynder DAM. A tecnologia já é adotada em diversas contas de clientes e está ajudando essas marcas a oferecer experiências de conteúdo ainda melhores aos seus clientes.

Para marcas que enfrentam os desafios de gerenciar conteúdo em escala, as pesquisas por similaridade EMRAYS, por imagem e de texto em imagem e o localizador de duplicatas impactam o coração de suas operações de conteúdo, permitindo que as equipes encontrem, reutilizem e entreguem conteúdo mais relevante, de forma mais rápida e mais efetivamente.

A Siemens Healthineers usa a plataforma Bynder DAM em 30.000 usuários e já se beneficia dos recursos do EMRAYS. André Kögler, chefe de estratégia e ferramentas digitais, serviços criativos, afirmou: "A pesquisa EMRAYS AI nos permite encontrar imagens e conteúdo com mais rapidez, melhorando a eficiência em nossos processos. Além disso, os recursos de organização aprimorados ajudam a garantir que o conteúdo do nosso Bynder DAM seja consistente e de alta qualidade".

Bob Hickey, CEO da Bynder, afirmou: "Estamos entusiasmados em receber a equipe EMRAYS na Bynder. Este anúncio surge na sequência de investimentos recentes na introdução de capacidades generativas de IA no mercado.

"As equipes de marketing em todo o mundo continuam a enfrentar o desafio de gerenciar e distribuir um volume crescente de conteúdo direcionado. A aquisição da EMRAYS ajudará nossos clientes a automatizar a gestão disso. Tal como muitos dos nossos recentes desenvolvimentos de IA, esta aquisição é mais uma prova do compromisso da Bynder com a inovação contínua e a liderança de mercado na categoria DAM. A combinação de produtos e pessoas nos permitirá acelerar nosso roteiro de IA e entregar valor adicional aos nossos clientes com mais rapidez".

Cliff Crosbie, CEO e cofundador da EMRAYS disse: "A IA dentro do DAM tornou-se um aliado estratégico para profissionais de marketing que buscam agilizar as operações de conteúdo e melhorar as experiências do cliente. O interesse e a demanda que recebemos dos clientes para implementar nossa tecnologia de IA na plataforma Bynder alimentaram esta parceria e a subsequente aquisição. O valor que os clientes recebem dos recursos do EMRAYS já é inestimável, à medida que os profissionais de marketing superam os desafios de criação de conteúdo e alcançam maior eficiência.