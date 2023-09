Comunicado do Business Wire :AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH

A AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH (AOP Health) anunciou a publicação dos resultados finais da terapia com interferon recentemente desenvolvida, o ropeginterferon alfa-2b, em pacientes com policitemia vera (PV) na prestigiada revista Leukemia1. A publicação completa amplia os resultados apresentados no Encontro Anual da Associação Europeia de Hematologia. Os resultados do tratamento a longo prazo no estudo CONTINUATION-PV fornecem evidências adicionais da capacidade modificadora do ropeginterferon alfa-2b na PV. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230918192934/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Portrait Dr. Rudolf Widmann/ AOP Health Group/ credit: Studio Koekart: Natascha Unkart & Isabelle Köhler (Photo: Business Wire)

Link para a revista Leukemia "A AOP Health investiu em um programa abrangente de investigação clínica para o ropeginterferon alfa-2b em PV, o que levou à aprovação pelas autoridades de saúde em vários países. É um orgulho muito grande ver que nosso trabalho científico está contribuindo para abordar questões que são importantes para os pacientes", disse o Dr. Rudolf Widman, fundador e membro do Conselho do AOP Health Group. O professor Heinz Gisslinger, da Universidade Médica de Viena (Áustria) e primeiro autor do artigo, acrescentou: "O ropeginterferon alfa-2b já está estabelecido como um tratamento eficaz de primeira linha para pacientes com PV. Os novos resultados sugerem que seu potencial deve ser considerado ao avaliar as opções de tratamento". O Ropeginterferon alfa-2b é um interferon prolina mono-peguilado de ação prolongada (ATC L03AB15). Ele é administrado inicialmente uma vez a cada duas semanas ou até mensalmente após a estabilização dos parâmetros hematológicos. O principal programa de desenvolvimento clínico da AOP Health para o ropeginterferon alfa-2b inclui os estudos PEGINVERA, PROUD-PV e CONTINUATION-PV. Este último é um estudo aberto, multicêntrico, de fase 3b que avalia a eficácia e segurança a longo prazo do ropeginterferon alfa-2b em comparação com o hidroxiureia (HU) ou o melhor tratamento disponível (BAT) em pacientes com PV de alto ou baixo risco que participaram anteriormente do estudo PROUD-PV randomizado e controlado. A investigação clínica conduzida pela AOP Health na Europa desde 2010 levou à autorização de comercialização do BESREMi® para o tratamento da PV, concedida pela primeira vez pela Comissão Europeia em 2019 e posteriormente por Suíça, Liechtenstein, Israel, Bahrein, Taiwan, Coreia do Sul, Japão e Estados Unidos.

1Gisslinger, H., Klade, C., Georgiev, P. et al. Sobrevida livre de eventos em pacientes com policitemia vera tratados com ropeginterferon alfa-2b versus melhor tratamento disponível. Leukemia (2023). https://doi.org/10.1038/s41375-023-02008-6 Sobre a policitemia vera A policitemia vera (PV) é um câncer raro das células-tronco da medula óssea, resultando em um aumento crônico de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. Essa condição aumenta o risco de distúrbios circulatórios, como trombose e embolia, seus sintomas levam a uma redução da qualidade de vida e, a longo prazo, podem evoluir para mielofibrose ou transformar-se em leucemia. Embora o mecanismo molecular subjacente à PV ainda seja objeto de intensas pesquisas, os resultados atuais apontam para células-tronco produtoras de sangue na medula óssea com um conjunto de mutações adquiridas, sendo a mais importante uma forma mutante de JAK2 que compõem o clone maligno.

Os objetivos importantes do tratamento da PV são alcançar contagens sanguíneas saudáveis (hematócrito abaixo de 45%), melhorar a qualidade de vida e retardar a progressão da doença. Sobre a AOP Health O AOP Health Group incorpora várias empresas, incluindo a AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH, com sede em Viena, Áustria ("AOP Health"). O AOP Health Group é o pioneiro europeu em terapias integradas para doenças raras e em cuidados intensivos. Nos últimos 25 anos, o Grupo se tornou um fornecedor estabelecido de soluções de terapia integradas operando a partir de sua sede em Viena, suas subsidiárias e escritórios de representação em toda a Europa e Oriente Médio, bem como através de parceiros no mundo inteiro. Este desenvolvimento foi possível graças a um alto nível de investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento, por um lado, e uma orientação altamente consistente e pragmática para as necessidades de todas as partes interessadas no processo, por outro - em especial os pacientes e suas famílias, bem como os profissionais de saúde que os tratam.