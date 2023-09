Cinco americanos libertados pelo Irã chegam aos Estados Unidos

O conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, publicou na rede social X (antigo Twitter) uma foto dos cinco ex-prisioneiros a bordo de um avião ao lado de diplomatas americanos que negociaram o intercâmbio com Teerã. "Bem-vindos", escreveu Sullivan.

Em outras fotos, eles apareciam sorridentes, abraçando seus familiares na base militar de Fort Belvoir, na Virgínia.

Na véspera, a Casa Branca informou que o presidente Biden teve uma conversa "muito comovente" com os familiares destes americanos, em meio à críticas da oposição republicana ao acordo.

Os ex-prisioneiros americanos, entre eles um que esteve preso por oito anos, e dois familiares partiram de Teerã na manhã de segunda-feira em um voo com destino a Doha, onde fizeram escala antes de decolar rumo aos Estados Unidos.

O Catar, um dos mediadores do acordo, anunciou a transferência de fundos iranianos congelados na Coreia do Sul no valor de seis bilhões de dólares (31 bilhões de reais na cotação atual). O Irã não confirmou.

O acordo entre Estados Unidos e Irã foi anunciado em 10 de agosto, quando os cinco americanos de origem iraniana detidos no Irã foram transferidos da penitenciária para cumprir prisão domiciliar.

Entre eles está o empresário Siamak Namazi, detido em 2015 e condenado a dez anos de prisão em 2016 por espionagem.