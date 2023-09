Cidade da Líbia devastada por inundação sofre apagão de comunicações após protestos

Um grupo de manifestantes protestou ontem em frente à Grande Mesquita de Derna para expressar sua indignação com as autoridades locais e regionais pela falta de manutenção das barragens, que tinham rachaduras desde 1998.

A tempestade Daniel atingiu Derna no domingo (10) e causou o rompimento de duas barragens. A água dos reservatórios gerou um fluxo semelhante a um maremoto, o que ocasionou a devastação de bairros inteiros, com milhares de pessoas sendo arrastadas para o mar.

O serviço de telefonia em Derma foi cortado nesta terça, um incidente que, segundo a empresa nacional de telecomunicações LPTIC, se deve a "uma ruptura na fibra óptica" que abastece a cidade. Em sua página no Facebook, a empresa afirmou que a suspensão do serviço "pode ser resultado de um ato deliberado de sabotagem".

A Líbia está imersa em caos desde a queda e a morte do ditador Muammar Khaddafi, em 2011. Atualmente, dois governos rivais disputam o poder: um, em Trípoli, reconhecido pela ONU; e outro, no leste, na zona de desastre designada pelo Parlamento.

As chuvas torrenciais e o rompimento de barragens deixaram 891 edifícios totalmente destruídos e 600 estruturas danificadas, segundo relatório das autoridades feito com base em imagens de satélite.

Especialistas na Líbia indicaram nesta terça que o apagão de comunicações em Derna foi deliberado e que visa a silenciar os protestos. Emadeddin Badi, do "think tank" Atlantic Council, com sede em Washington, relatou um "apagão midiático" em Derna.

O pesquisador do Conselho Europeu de Relações Internacionais, Tarek Megrisi, relatou no X que há "notícias extremamente preocupantes" sobre Derna, que ainda se recupera das enchentes.

"Os habitantes têm agora medo de uma repressão militar iminente que é vista como uma punição coletiva aos protestos", acrescentou.

As queixas surgem em um momento que a cidade permanece em estado de emergência e há milhares de pessoas que perderam suas casas e carecem de água potável, alimentos e bens básicos. Além disso, agências da ONU advertem para o crescimento do risco de epidemias.

Em discurso na Assembleia Geral da ONU nesta terça, o secretário-geral António Guterres declarou que a catástrofe em Derna é um símbolo de "injustiça".

"Derna é um triste retrato do estado do nosso mundo, com a avalanche de desigualdade, injustiça (e) incapacidade de enfrentar os desafios que nos ameaçam", alertou Guterres, urgindo os 193 países-membros da ONU a fazerem uma reforma das instituições multilaterais para que reflitam "realidades econômicas do século XXI".

"Neste momento, há corpos que chegam à costa do mar Mediterrâneo, onde bilionários estão tomando sol nos seus iates", acrescentou Guterres.

