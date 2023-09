Bukele afirma na ONU que El Salvador se tornou referência no combate a gangues

El Salvador passou de "capital mundial do crime" a "referência de algo positivo" com sua guerra contra os grupos criminosos, afirmou nesta terça-feira (19) o presidente Nayib Bukele, em discurso na Assembleia Geral da ONU.

Segundo o líder salvadorenho, o país centro-americano passou de "país mais perigoso do mundo a mais seguro" do continente, atrás do Canadá.

Bukele não quis citar uma fórmula e disse que os governos "têm que tomar suas próprias decisões, reafirmar seus direitos e usar o bom senso".