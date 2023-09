Barcelona goleia Royal Antwerp (5-0) em casa em sua estreia na Champions

O Barcelona venceu nesta terça-feira (19) o belga Royal Antwerp por 5 a 0, pela primeira rodada do Grupo H da Liga dos Campeões, iniciando da melhor maneira possível sua campanha na fase de grupos da mais prestigiada competição europeia de clubes.

O português João Félix (11'), o atacante polonês Robert Lewandowski (19') e um gol contra de Jelle Bataille (22'), ao desviar com o ombro um cruzamento de Raphinha, logo tiraram a emoção do confronto no Estádio Olímpico em Montjuic, atual lar do clube culé enquanto as obras acontecem em sua casa habitual, o Camp Nou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já na segunda etapa, a equipe catalã tirou o pé do acelerador, mas ainda teve tempo para Gavi marcar o quarto (54') e o quinto por meio de João Félix (66) novamente, em grande fase.