Azerbaijão ataca com artilharia, aviação e drones

As Forças Armadas separatistas armênias de Nagorno-Karabakh relataram combates ao longo do "front", na noite desta terça-feira (19), com o Exército do Azerbaijão usando sua artilharia e aviação.

"Os combates continuam ao longo de toda a linha da frente de batalha. As Forças Armadas azerbaijanas recorrem a disparos de artilharia e mísseis, drones ofensivos e aviação de combate", afirmou o Exército separatista na rede social X (antigo Twitter).