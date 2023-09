Zelensky chega aos EUA com Assembleia da ONU e encontros com Biden e Lula na agenda

"Assistirei à Assembleia Geral, à cúpula sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), às reuniões do Conselho de Segurança da ONU, e a vários encontros bilaterais importantes", acrescentou.

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, chegou a Nova York nesta segunda-feira (18) para participar da Assembleia Geral da ONU. Na agenda da visita aos Estados Unidos, ele ainda tem previstos encontros com o presidente Lula e com o chefe de Estado americano, Joe Biden, em Washington.

O discurso de Zelensky na Assembleia Geral é esperado para esta terça-feira.

"A Ucrânia vai apresentar uma proposta concreta aos membros da ONU sobre como fortalecer o princípio de integridade territorial e melhorar a capacidade da ONU para prevenir e deter a agressão", assinalou.

Zelensky disse que começará seu giro pelos Estados Unidos visitando soldados ucranianos que "estão em tratamento e reabilitação" no país.

A Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom) informou à AFP nesta segunda que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai se reunir na próxima quarta com Zelensky, depois do encontro com Joe Biden, à margem da Assembleia Geral da ONU.

O presidente ucraniano depois irá a Washington para se reunir com Biden e "líderes do Congresso americano e dos partidos, autoridades militares, empresários, jornalistas e membros da comunidade ucraniana" nos EUA, acrescentou.