Sabalenka inicia segunda semana no topo do ranking da WTA

A bielorrussa Aryna Sabalenka apareceu pela segunda semana consecutiva no topo do ranking da WTA, publicado nesta segunda-feira (18), à frente da polonesa Iga Swiate, número 2 do mundo.

Sabalenka comemorou no US Open sua ascensão à primeira posição da lista, apesar da derrota na final do Grand Slam de Nova York para a americana Coco Gauff, que se manteve como a número 3 do ranking.

A novidade no Top 10 é o retorno da tcheca Barbora Krejcikova na décima posição, após levantar o título do WTA 500 de San Diego no último sábado.