Rússia convoca embaixador francês por 'discriminação' de jornalistas russos

A diplomacia russa convocou, nesta segunda-feira (18), o embaixador da França em Moscou com o argumento de que as autoridades francesas discriminaram jornalistas russos durante a cúpula do G20 na Índia, realizada no início do mês.

O embaixador Pierre Levy foi convocado por "ações discriminatórias e claramente russófobas por parte de representantes das autoridades francesas contra os correspondentes da RIA Novosti e o editor-chefe do Russia News na cúpula do G20 em Nova Délhi", afirmou a Chancelaria russa.

A estes jornalistas "foi negado, com brutalidade, o acesso a uma entrevista coletiva do presidente francês (Emmanuel) Macron", acrescentou.