Rafael Nadal diz que gostaria de ver Mbappé no Real Madrid

O tenista espanhol Rafael Nadal, torcedor confesso do Real Madrid, admitiu, nesta segunda-feira (18), que gostaria que o atacante do Paris Saint-Germain Kylian Mbappé fosse jogar no time 'merengue'.

"Ficaria feliz se ele viesse. Claro que gosto dele, quem não gosta dele?", disse Nadal em entrevista à rede Movistar+, negando que possa sentir ressentimento em relação ao craque francês por ele não ter assinado com o Real Madrid.

"Eu quero que ele venha, não tenho problemas com Mbappé", disse Nadal.