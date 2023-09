Petróleo sobe, mas perde impulso

Os preços do petróleo registraram uma leve alta nesta segunda-feira (18), mas perderam impulso ao longo do dia, em um mercado esgotado após três semanas de altas.

O preço do barril de petróleo Brent do Mar do Norte para entrega em novembro subiu 0,53% para US$ 94,43 em Londres.

Enquanto isso, o barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI) para entrega em outubro subiu 0,78% para US$ 91,48 em Nova York.