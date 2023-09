=== IRÃ EUA ===

DOHA:

Irã e EUA trocam prisioneiros após liberação de fundos iranianos

O Catar recebeu nesta segunda-feira (18) os primeiros prisioneiros envolvidos em uma troca entre Estados Unidos e Irã, após o desbloqueio de fundos iranianos avaliados em US$ 6 bilhões (R$ 29,2 bilhões).

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

NAÇÕES UNIDAS:

Custo da transição energética deve ser democratizado, diz ministro brasileiro

"O custo da transição (energética) e da salvaguarda do planeta deve ser, neste momento, democratizado no mundo", afirmou no domingo (17) em Nova York o ministro de Minas e Energias do Brasil, Alexandre Silveira, na véspera da abertura da Assembleia Geral da ONU.

-- EUROPA

KIEV:

Ucrânia reivindica novos avanços no sul e perto de Bakhmut

A Ucrânia anunciou nesta segunda-feira (18) que recuperou ter recuperado sete quilômetros quadrados na semana passada em áreas ocupadas pelo exército russo no sul do país e nas proximidades de Bakhmut, na região leste, onde as forças de Kiev executam uma contraofensiva complexa.

JUKOVSKY:

A vida de soldados e milicianos russos após o 'front'

Alexander Fiodorov passou grande parte de sua vida em prisões na Rússia, até que recebeu uma oferta inesperada de liberdade: se juntar ao grupo Wagner na ofensiva na Ucrânia.

LONDRES:

Rei Charles III faz visita de Estado à França

O rei Charles III iniciará na quarta-feira (20) uma aguardada viagem à França, seis meses depois dos distúrbios e greves no país vizinho que forçaram o adiamento daquela que seria sua primeira visita de Estado no posto de monarca.

-- ÁSIA

TAIPÉ:

Taiwan detecta mais de 100 aviões de guerra chineses ao redor da ilha

Taiwan fez um apelo nesta segunda-feira (18) para que a China interrompa imediatamente as "ações unilaterais destrutivas", depois que Taipé detectou a presença de mais de 100 aviões e nove embarcações de guerra de Pequim nos arredores da ilha autônoma, um recorde nos últimos meses.

=== ECONOMIA ===

PARIS:

Fatih Birol, um aliado inesperado na luta contra as mudanças climáticas

Diretor-executivo da Agência Internacional de Energia (AIE), Fatih Birol se tornou um aliado inesperado na luta contra as mudanças climáticas. Presente em todos os grandes fóruns mundiais, o dirigente defende o fim da utilização do petróleo como fonte energética.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

As supermodelos dos anos 1990, as primeiras 'superinfluencers'

Naomi, Christy, Linda e Cindy: quatro nomes que brilharam nas passarelas dos anos 1990 e que mudaram a história da moda... e das mentalidades, como mostra a série "As Supermodelos" da Apple TV.

=== ESPORTE ===

- Acompanhamento dos principais campeonatos europeus de futebol

