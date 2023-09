Para Kylie Minogue, ter fãs jovens é, ao mesmo tempo, 'assustador e emocionante'

A cantora australiana Kylie Minogue admite que não esperava voltar a fazer sucesso no TikTok, mas estas são as surpresas de cantar e dançar para as novas gerações.

Trinta e cinco anos depois de seu primeiro hit, Minogue volta às pistas de dança.

Só que agora estas pistas de dança são minúsculas, do tamanho da tela de um celular, onde tudo o que os jovens tiktokers reproduzem vira um sucesso instantâneo.

"Agradar a essa nova geração, que ela tenha uma mentalidade tão aberta e aceite minha idade, me dá mais energia", disse à AFP a artista de 55 anos, durante visita a Paris.

"É engraçado porque vejo gente que me descobriu através de 'Padam' e nunca tinha ouvido falar de 'Locomotion' ou 'Can't Get You Out of My Head', o que é assustador, mas também emocionante", disse.

Minogue tinha apenas 19 anos quando lançou "Locomotion", em 1987. O sucesso a ajudou a passar de atriz do programa australiano "Neighbours" à estrela do pop internacional.

Seu lugar no estrelato foi confirmado com o single seguinte, "I Should Be So Lucky", que impulsionou as vendas de seu álbum de estreia, "Kylie", que superou as cinco milhões de cópias.