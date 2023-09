ONU pede a abertura da fronteira entre República Dominicana e Haiti

O especialista designado pela ONU para os direitos humanos no Haiti manifestou, nesta segunda-feira (18), sua "grande preocupação" pelo fechamento da fronteira entre a República Dominicana e o Haiti e instou as autoridades dominicanas a reconsiderarem a decisão.

William O'Neill advertiu sobre os "sérios impactos" para os dois países da decisão do presidente dominicano, Luis Abinader, de fechar a fronteira com seu vizinho até que as autoridades haitianas desistam da construção de um canal para desviar água do rio Masacre, compartilhado pelos dois países.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Embora muitas empresas da República Dominicana possam ser afetadas pela medida, assim como muitos trabalhadores haitianos, do lado do Haiti "o impacto será ainda mais grave", explicou.