Nova aparição de filha de Kim Jong-un instiga especulações

Menina acompanha pai em inauguração de projeto de casas populares na capital da Coreia do Norte. Presença cada vez mais frequente em ocasiões importantes gera suposições sobre propósito político da exibir a criança.O líder norte-coreano Kim Jong-un voltou a aparecer publicamente com sua filha em uma sessão de fotos publicada neste domingo (26/02) pela mídia estatal norte-coreana, por ocasião da inauguração de uma nova rua em Pyongyang. Kim participou no sábado de uma cerimônia na área de Sopho, na capital norte-coreana, junto com sua filha, cuja idade e nome não foram divulgados (embora se acredite que ela se chame Kim Ju-ae), para inaugurar um projeto de construção de cerca de 4 mil casas na parte norte da cidade, de acordo com a agência estatal norte-coreana, KCNA. Nas imagens, é possível ver o líder norte-coreano aplaudindo com a filha, bem como com vários membros do seu governo. A divulgação das imagens são novo exemplo de como Kim Ju-ae estaria ganhando maior presença na vida pública ao assistir a eventos importantes do regime. Crescente presença em atos importantes A crescente presença da filha de Kim em ocasiões importantes, como o 75º aniversário da fundação do Exército norte-coreano, gerou especulações sobre a intenção da exposição da menina. A jovem apareceu pela primeira vez na mídia estatal em 19 de novembro do ano passado, quando acompanhou o pai para testemunhar o teste de um míssil balístico intercontinental (ICBM). Em uma das últimas vezes, há pouco mais de uma semana, ela foi vista ao lado do pai na tribuna de um estádio durante um evento esportivo em comemoração a um feriado nacional. Aquela foi a primeira vez em que a garota era fotografada publicamente em uma ocasião sem vínculo militar. "Amada filha" Ela é normalmente citada pela pela mídia estatal como "filha amada" de Kim e "criança respeitada". Funcionários da inteligência sul-coreana acreditam que ela é a filha identificada como Ju-ae pelo ex-jogador de basquete americano Dennis Rodman, que passou um tempo com a família de Kim em 2013. A mídia norte-coreana raramente divulga informações sobre parentes próximos da dinastia Kim, que governa o país com mão de ferro desde os anos 1940, e até há pouco tempo a garota não era uma exceção, já que a propaganda nunca havia reconhecido sua identidade antes. Sua presença na propaganda do regime gerou todo tipo de especulação sobre a possibilidade de Kim Jong-un cogitar designá-la sua sucessora, embora a maioria dos especialistas acredite que é muito cedo para dizer qualquer coisa e que o regime pode simplesmente querer retratar o líder como um homem de família. A mídia sul-coreana especula que Kim Jong-un também tenha um filho mais velho que Kim Ju-ae e uma terceira criança, provavelmente uma filha. Mas apenas Kim Ju-ae foi oficialmente confirmada como filha de Kim. md (EFE, Reuters)