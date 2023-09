Mais de 10% dos japoneses têm mais de 80 anos, um índice que nunca havia sido registrado, segundo os dados publicados pelo governo do país, que luta contra o envelhecimento de sua população.

As autoridades publicaram o número no domingo, véspera de um feriado no Japão dedicado aos "idosos", pessoas com mais de 65 anos.

Segundo as estimativas oficiais, 29,1% dos japoneses têm mais de 65 anos, o que representa um leve aumento na comparação com o ano anterior (29%).