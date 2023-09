Lula e Zelensky vão se reunir na quarta-feira em Nova York

Este será o primeiro encontro bilateral entre os dois chefes de Estado desde o início do terceiro mandato de Lula, em janeiro.

Segundo a Secom, o encontro vai ocorrer depois da reunião bilateral de Lula com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, à margem da Assembleia Geral da ONU.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai se reunir na próxima quarta-feira com o chefe de Estado ucraniano, Volodimir Zelensky, informou à AFP a Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom) nesta segunda-feira (18).

As relações entre ambos têm sido tensas após Lula afirmar, durante uma entrevista, que seu colega ucraniano era tão responsável pela guerra em seu país quanto o presidente russo, Vladimir Putin.

Lula e Zelensky estiveram perto de marcar um encontro bilateral em maio, durante a cúpula do G7 no Japão, mas ambas as equipes alegaram problemas de agenda.

Zelensky disse então, ironicamente, que o desencontro podia ter "decepcionado" Lula, que comentou ter ficado "chateado" por não ter se reunido com o colega ucraniano.

"Zelensky é maior de idade, sabe o que faz", disse Lula naquela ocasião.

O Brasil tem buscado se posicionar como mediador na guerra na Ucrânia, sem tomar partido a favor de Kiev ou apoiar a invasão russa.

"Os dois [Vladimir Putin e Volodomir Zelensky] estão naquela fase do 'eu vou ganhar' [...] Enquanto isso, as pessoas estão morrendo", disse o presidente em agosto.