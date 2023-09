Lula e Zelensky vão se reunir na 4ª feira em Nova York

As relações entre os dois líderes azedaram após Lula afirmar em uma entrevista que seu colega ucraniano era tão responsável pela guerra em seu país quanto o presidente russo, Vladimir Putin.

Segundo a Secom, o encontro vai ocorrer depois da reunião bilateral de Lula com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, à margem da Assembleia Geral da ONU.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai se reunir na quarta-feira com o chefe de Estado ucraniano, Volodimir Zelensky, informou à AFP, nesta segunda-feira (18), a Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom).

Lula também se recusou a fornecer munições para a Ucrânia, diferentemente de outros países ocidentais, e acusou os Estados Unidos de "incentivar" o conflito ao fornecer armamentos e munições àquele país.

O Brasil tem buscado se posicionar como mediador na guerra na Ucrânia, sem tomar partido a favor de Kiev ou apoiar a invasão russa.

No entanto, Lula foi acusado pelas potências ocidentais de ser leniente com a Rússia.

Lula e Zelensky estiveram perto de marcar um encontro bilateral em maio, durante a cúpula do G7 no Japão, mas ambas as equipes alegaram problemas de agenda.

