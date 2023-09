Irregular no Espanhol, Atlético de Madrid busca reação na Champions

"Fizemos o jogo mais fraco desde que cheguei ao clube", há mais de uma década, lamentou o técnico do Atlético, Diego Simeone.

O time 'colchonero' chega a Roma em busca de uma reação, após a derrota por 3 a 0 para o Valencia no último sábado, pelo Campeonato Espanhol.

O Atlético de Madrid visita nesta terça-feira (19) a Lazio em sua estreia na Liga dos Campeões com a intenção de deixar para trás sua eliminação na fase de grupos da temporada passada.

A ausência de Lemar, que desde o início da temporada é titular absoluto, é uma grande dor de cabeça para Simeone, que tampouco poderá contar com o capitão Koke e com o argentino Rodrigo de Paul.

O último a dar entrada no departamento médico foi o meio-campista francês Thomas Lemar, que rompeu o tendão de Aquiles da perna direita no jogo contra o Valencia.

O Atlético não só terá que superar sua pior derrota em casa em quase três anos, mas também lidar com os vários desfalques para o duelo na Itália.

"Confio no jogo da minha equipe, depois vem outro e chega a Champions, que ultimamente tem sido difícil para nós. É um grande desafio", disse Simeone em entrevista nesta segunda-feira.

Tecnicamente, os 'colchoneros' também precisam da melhor versão do francês Antoine Griezman, pilar da equipe na temporada passada, mas que este ano ainda não empolgou.

Outras vaixas do Atlético são os defensores Reinildo e Caglar Soyuncu, mas o time conseguiu recuperar o zagueiro uruguaio Jose María Giménez, enquanto continua sem Memphis Depay no ataque.

"Nós nos esforçamos e queremos ganhar. Quando você vence, tem uma dinâmica positiva e, por isso, temos que dar tudo amanhã para tentar voltar ao caminho das vitórias", disse o atacante Álvaro Morata.

A Lazio recebe o Atlético também com a necessidade de reagir, após um início de temporada difícil, com uma única vitória e três derrotas no Campeonato Italiano.

Com sete gols sofridos nessas quatro rodadas, o time romano chega para o duelo vindo de uma derrota para a Juventus (3 a 1) no último fim de semana.