Ilha de Djerba, na Tunísia, é incluída na lista da Unesco

Ruínas antigas, povoados pintadas de branco, mesquitas, igrejas e sinagogas, entre outros elementos do patrimônio da ilha tunisiana de Djerba, foram inscritos na lista mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) nesta segunda-feira (18), anunciou a agência do sistema ONU.

"O comitê dos Estados-membros da Unesco reunido em Riade acaba de aprovar a inscrição do patrimônio da ilha de Djerba na lista do patrimônio mundial", afirmou o diretor regional da Unesco no Maghreb, Eric Falt.

Com uma área de 514 km2, Djerba é a maior ilha do Norte de África. Sua paisagem é composta por zonas desérticas à beira-mar e campos cultivados de palmeiras e olivais.