Fernando Botero será velado com homenagens na Colômbia

O corpo do artista Fernando Botero, morto em 15 de setembro aos 91 anos em Mônaco, será velado na Colômbia para que receba homenagens como um dos pintores e escultores mais relevantes do século XX antes de seu sepultamento na Itália, informou sua família nesta segunda-feira (18).

"Levaremos meu pai à Colômbia para uma despedida final, inicialmente em Bogotá, depois em Medellín", disse Juan Carlos Botero, um de seus filhos, à emissora colombiana Blu Radio.

Em um comunicado citado pela imprensa local, a família garantiu que seus restos mortais estarão na capital na quinta-feira. A partir da manhã de sexta, as portas do Capitólio Nacional estarão abertas para aqueles que desejarem "despedir-se dele tranquila e livremente", informou o presidente do Congresso, Iván Name.