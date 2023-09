Exército americano pede ajuda da população para localizar caça desaparecido

O Exército dos Estados Unidos fez um apelo incomum de ajuda à população da Carolina do Sul para tentar localizar um caça que desapareceu no domingo (17) no estado do sul do país.

O piloto de um caça F-35 teve que ejetar-se da aeronave na tarde de domingo, no que as autoridades chamaram de "acidente". Ele sobreviveu, mas os miliares não conseguiram encontrar o avião.

A situação levou a Base Aérea de Charleston, cidade do sul do estado, a pedir a colaboração dos moradores.