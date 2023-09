É 'prematuro' estimar custo da greve no setor automotivo, diz Yellen

"O ponto importante, penso eu, é que as duas partes devem resolver as diferenças e trabalhar em um acordo que seja bom para os trabalhadores e para a indústria", acrescentou.

Na sexta-feira, o poderoso sindicato dos trabalhadores da indústria automobilística UAW iniciou uma greve nas "três grandes" de Detroit (General Motors, Ford, Stellantis) para reivindicar melhores salários. Nesse mesmo dia, o presidente Joe Biden pediu aos três fabricantes que façam uma distribuição "justa" de seus lucros "recordes".

Os trabalhadores pedem aumentos de 40%, como os que os executivos dessas empresas tiveram.

Yellen enfatizou que "a indústria vai bem, e o presidente deseja ver os trabalhadores indo bem também".

"Esperamos que uma solução seja encontrada em breve", acrescentou.

No domingo, o presidente do UAW, Shawn Fain, ameaçou com uma possível "amplificação" da greve, se as propostas das empresas não melhorarem.

Há três fábricas paralisadas desde sexta-feira: uma, da General Motors, em Wentzville (Missouri); outra, da Stellantis, em Toledo (Ohio); e outra, da Ford, em Wayne (Michigan).