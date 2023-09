Destroços do caça F-35 desaparecido nos EUA são encontrados

Os destroços do caça que desapareceu nos Estados Unidos depois que o piloto teve que se ejetar foram finalmente encontrados, anunciou o exército nesta segunda-feira (18), após um dia em que a falha na localização da aeronave de 80 milhões de dólares (cerca de RS$ 359 milhões, na cotação atual) provocou surpresa.

Os destroços do caça F-35 foram encontrados no condado de Williamsburg, na Carolina do Sul (leste) - o mesmo estado onde desapareceu -, a cerca de duas horas da Base Conjunta de Charleston (JBC), confirmaram as autoridades em um comunicado divulgado na rede social X, antigo Twitter.

"Os membros da comunidade devem evitar a área enquanto a equipe de recuperação retira os destroços do local", diz o comunicado.