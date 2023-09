Comunicado do Business Wire :Xsolla

A equipe de desenvolvimento pode exibir e monetizar o conteúdo de seus jogos em uma página de destino de marca específica dentro da plataforma - ou até mesmo o jogo inteiro. Já existe uma biblioteca cada vez maior de jogos em nuvem que podem ser acessados pelo Xsolla Mall, com suporte da solução Xsolla Cloud Gaming. O Xsolla Mall também combina o conteúdo de videogames e a conveniência de vários métodos de pagamento locais com o poder dos criadores de conteúdo e influencers em uma plataforma econômica, fornecendo uma ampla gama de geração de receita incremental para os jogos.

A plataforma oferece aos desenvolvedores e editores um novo canal de distribuição, reduzindo os custos gerais de aquisição e retenção de clientes, aumentando o reconhecimento da marca, incrementando a participação dos jogadores e gerando mais lucro para os negócios.

"O Xsolla Mall desbloqueia um novo canal de distribuição direto ao consumidor para entrega de jogos e conteúdo de jogos na web", explicou Chris Hewish, CEO da Xsolla. "Nosso objetivo é ajudar as equipes de desenvolvimento a enfrentar os desafios atuais do mercado, como o alto custo de aquisição e retenção de jogadores, as altas taxas de distribuição e o aumento do número de jogadores dispostos a pagar para obter e manter uma maior parte dos lucros da venda de seus jogos e conteúdo no jogo. O Xsolla Mall se alinha perfeitamente com a nossa missão de fortalecer a comunidade de jogos, fornecendo aos desenvolvedores, influencers e jogadores uma plataforma segura, prática e atraente."

Para obter mais informações sobre o Xsolla Mall, acesse:https://xsolla.pro/xsolla-mall

Sobre a Xsolla

A Xsolla é uma empresa internacional de comércio de videogames com um conjunto robusto e poderoso de ferramentas e serviços projetados especificamente para a indústria de videogames. Desde a sua fundação em 2005, a Xsolla já ajudou milhares de desenvolvedores e editores de jogos de todos os portes a financiar, comercializar, lançar e monetizar seus títulos a nível mundial e em múltiplas plataformas. Como uma liderança inovadora no comércio de jogos, a missão da Xsolla é resolver as complexidades inerentes à distribuição global, marketing e monetização para ajudar suas parcerias a ampliar o alcance geográfico, gerar mais receitas e criar relacionamentos com jogadores do mundo inteiro. Sediada e constituída em Los Angeles (EUA), com escritórios em Berlim (Alemanha), Seul (Coreia do Sul), Pequim (China), Kuala Lumpur (Malásia), Tóquio (Japão) e outras cidades ao redor do mundo, a Xsolla oferece suporte a grandes títulos de jogos como: Valve, Twitch, Roblox, Ubisoft, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo e muito mais.