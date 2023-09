Comunicado do Business Wire :Toshiba

Food Logistics, a única publicação dedicada exclusivamente a cobrir a movimentação de produtos por meio da cadeia internacional de abastecimento de alimentos frios, e Supply & Demand Chain Executive, a única publicação que cobre toda a cadeia internacional de suprimentos, nomearam Zhou como uma das ganhadoras do Prêmio Mulheres na Cadeia de Suprimentos deste ano. O prêmio homenageia mulheres líderes e executivas da cadeia de suprimentos cujas conquistas, mentoria e exemplos definem uma base para mulheres em todos os níveis da rede da cadeia de suprimentos de uma empresa.

"Este ano, recebemos mais de 400 inscrições, o maior número de candidaturas não só para este prêmio, mas também para todos os nossos prêmios. Além disto, 118 destas candidaturas foram apresentadas por homólogos do sexo masculino, nomeando seu chefe, colega de trabalho ou associada. No ano passado, este número foi de apenas 75. Também neste ano, 39 mulheres se autonomearam, um tremendo aumento em relação ao prêmio do ano passado, que teve apenas 12 autonomeações. Isto mostra progresso. Isto mostra esperança de que um dia, não precisaremos de um prêmio como este, pois homens e mulheres na cadeia de suprimentos serão iguais", declarou Marina Mayer, Editora-Chefe da Food Logistics e Supply & Demand Chain Executive. "Embora ainda haja mais trabalho a ser feito, o que estamos fazendo está funcionando. De caminhoneiros a diretores executivos, o que estes ganhadores estão fazendo é importante para o futuro de todas as cadeias de suprimentos."

"Tracy é uma profissional altamente polida e talentosa", afirmou Jason P. LaComb, Vice-Presidente de Cadeia de Suprimentos e Planejamento da Toshiba America Business Solutions. "Sempre confiante no comportamento, positiva nas perspectivas e capaz na ação, ela trabalha todos os dias com muita energia, liderando e apoiando nossas equipes de planejamento rumo à meta final de entregar o produto certo, no lugar certo, na hora certa e pelo custo certo todos os dias da semana!"

