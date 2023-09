Comunicado do Business Wire :TOM FORD

Hoje a TOM FORD anunciou a indicação de Rebecca Mason como Vice-Presidente Sênior de Imagem de Marca Global e Paolo Cigognini como Vice-Presidente Sênior de Mídia e Comunicação Global, o que entrará em vigor em 28 de agosto de 2023. Os novos líderes atuarão em estreita parceria para garantir que a imagem da marca e a comunicação sejam tenham consistência e coesão em todas as áreas da casa de luxo global, que incluem moda, beleza e óculos. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230917338020/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Rebecca Mason joins TOM FORD as Senior Vice President, Global Brand Image (Photo: Business Wire)

Mason ingressa na TOM FORD após uma carreira multifacetada na Condé Nast, onde passou mais de 15 anos e recentemente foi Vice-Presidente Global de Criação da Condé Nast Commercial Creative. Como Vice-Presidente Sênior de Imagem de Marca Global da TOM FORD, Mason supervisionará a imagem de marca de todas as categorias da TOM FORD, garantindo que a imagem e a filosofia autênticas da marca global tenham expressão coesa em todos os aspectos. Mason responderá a Guillaume Jesel, Presidente e CEO da TOM FORD e terá Peter Hawkings, Diretor Criativo da TOM FORD, como superior hierárquico. "Rebecca é uma administradora de marca excepcional e agrega um profundo conhecimento sobre o storytelling de marcas de luxo. Sua experiência comprovada garantirá que a imagem de marca da TOM FORD continue a oferecer conceitos arrojados com visual atraente que elevam a visão de glamour de luxo moderno da TOM FORD", conta Jesel. Cigognini integra a TOM FORD com 20 anos de experiência em marketing e comunicação de luxo global. Anteriormente, Cigognini atuou como Diretor Executivo de Marketing da Alexander McQueen e teve papéis de liderança em marketing e comunicação na Bottega Veneta, Dolce & Gabbana e Bulgari. Como Vice-Presidente Sênior de Mídia e Comunicação Global, Cigognini supervisionará a equidade da marca, comunicações estratégicas, mídias pagas, próprias e grátis, talento e expressão de marca para todas as categorias da TOM FORD. Cigognini será subordinado a Guillaume Jesel e terá como supervisor hierárquico Lelio Gavazza, CEO da TOM FORD FASHION. "Paolo é um líder de comunicação estratégica de alta categoria, com uma experiência excepcional em trabalhar com Diretores Criativos de moda. Possui grande experiência em impulsionar a aspiração do luxo e elevar a equidade da marca para gerar resultados comerciais", afirma Gavazza. SOBRE A TOM FORD A TOM FORD é casa de luxo global que oferece produtos de moda masculina e feminina, acessórios, óculos e beleza. Fundada em 2005 por Tom Ford, a marca é conhecida pelo glamour de luxo moderno. Em 2023, Peter Hawkings foi nomeado Diretor Criativo. A Estée Lauder Companies é detentora exclusiva da TOM FORD e possui licenças de longo prazo com a Ermenegildo Zegna NV para a TOM FORD FASHION e o Grupo Marcolin para a TOM FORD EYEWEAR.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal. Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230917338020/pt/

