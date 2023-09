Comunicado do Business Wire :Thales

A Thales, líder mundial em tecnologia e segurança, anunciou hoje o lançamento daHold Your Own Key (HYOK) do CipherTrust Cloud Key Management na Oracle Cloud Infrastructure (OCI), em todas as 45 regiões do Oracle Cloud, incluindo a recém-lançadaOracle EU Sovereign Cloud, e outras ofertas de nuvem distribuída da OCI. Para ajudar a atender à demanda contínua dos clientes e ao crescimento acelerado da plataforma OCI, a HYOK irá ajudar os clientes do sistema a obterem sua soberania de dados e outros objetivos de conformidade com mais facilidade, ao criptografar dados no utilitário com chaves que são controladas e gerenciadas fora da plataforma de nuvem. Os novos recursos de HYOK expandem o suporte existente para Bring Your Own Key (BYOK) na OCI. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230918788752/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine ©Thales

Segundo o 2023 Thales Cloud Security Study (Estudo de Segurança em Nuvem da Thales 2023), embora o mundo tenha priorizado a nuvem, a complexidade operacional em ambientes de nuvem continua sendo um obstáculo significativo para as organizações. Em geral, a conscientização para a segurança na nuvem melhorou, mas as preocupações em torno da segurança dos dados também vêm aumentando, com mais de metade (55%) dos profissionais de segurança indicando que é mais complexo gerenciar dados em nuvem do que em ambientes locais. Como resultado, à medida que o uso da nuvem cresce, as organizações precisam de uma nova forma de proteger efetivamente os ambientes em nuvem. A integração do CipherTrust Cloud Key Management permite que os clientes da OCI armazenem e gerenciem suas chaves criptográficas fora da plataforma, em um dispositivo virtual ou físico totalmente sob seu controle e fora da nuvem. Os clientes também podem localizar suas chaves criptográficas onde quiserem e manter o controle de seus dados criptografados em ambientes de nuvem. Esta abordagem ajuda a tratar alguns dos principais requisitos de privacidade e soberania de dados que as organizações enfrentam, enquanto facilita a demonstração de conformidade aos reguladores. A disponibilidade da solução de gerenciamento externo de chaves da Thales pode ajudar a acelerar a movimentação de dados confidenciais para regiões da Oracle Cloud, ao armazenar a chave em um local diferente dos dados criptografados. Com isto, é possível que os clientes mantenham o mesmo processo de gerenciamento e controle de chaves criptográficas, sejam estas utilizadas no local ou em nuvem. O Thales CipherTrust Cloud Key Management, a solução de gerenciamento do ciclo de vida de chaves criptográficas de várias nuvens líder do setor, alivia barreiras operacionais através de nuvens e ambientes híbridos. A funcionalidade da HYOK oferece aos clientes da OCI os recursos externos de gerenciamento de chaves necessários para navegar no panorama atual orientado à nuvem e permanecer no controle de seus dados, não apenas na plataforma, mas em outros provedores de nuvem. Todd Moore,Vice-Presidente de Produtos de Segurança de Dados na Thales: "As empresas estão cada vez mais deixando as implantações locais legadas e precisam de assistência para migrar seus dados à nuvem, mantendo a segurança e a conformidade. Como líderes do setor em gerenciamento externo de chaves, temos orgulho de ser os primeiros a oferecer suporte aos recursos de HYOK na OCI, ao equipar os clientes da plataforma com as soluções necessárias para terem sucesso nesta jornada. Para promover esta experiência de primeiro nível para nossa base combinada de clientes, a Thales também é o primeiro fornecedor de suporte para iniciativas da Oracle EU Sovereign Cloud." Jeppe Larsen, Vice-Presidente Sênior de Segurança e Identidade de OCI da Oracle: "Estamos comprometidos em tornar a OCI a nuvem mais confiável para cargas de trabalho sensíveis à segurança, incluindo aquelas em regiões e setores altamente regulamentados. A Oracle EU Sovereign Cloud ajuda os clientes que operam na Europa a satisfazer seus requisitos de soberania de dados, sendo que a integração da HYOK com a Thales aprimora esta oferta. Além disto, esta parceria e integração irá beneficiar os clientes dos EUA em setores regulamentados, como serviços financeiros, ao possibilitar que aproveitem ao máximo a plataforma, com os benefícios de privacidade e segurança de HYOK da Thales."

-0- *T Sobre a Thales A Thales (Euronext Paris: HO) é líder mundial em tecnologias avançadas em três domínios: Defesa e Segurança, Aeronáutica e Espaço, e Identidade Digital e Segurança. Desenvolve produtos e soluções que ajudam a tornar o mundo mais seguro, ecológico e inclusivo. O Grupo investe cerca de 4 bilhões de euros ao ano em Pesquisa e Desenvolvimento, sobretudo em áreas-chave como tecnologias quânticas, computação de borda, 6G e segurança cibernética. A Thales possui 77 mil funcionários em 68 países. Em 2022, o Grupo gerou vendas de 17,6 bilhões de euros. *T ACESSE Thales Group

