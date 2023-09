Comunicado do Business Wire :Rochester Electronics, LLC

A Semtech tem uma rica história que remonta à década de 1960 como fabricante de produtos de alta confiabilidade que evoluiu para uma multinacional inovadora em tecnologia que fornece semicondutores analógicos e de sinal misto diferenciados e disruptivos. Ao manter padrões de qualidade excepcional, a Semtech gera valor de forma consistente e assegura um alto nível de satisfação dos clientes.

A Rochester Electronics é a maior fonte contínua de semicondutores do mundo, oferecendo dispositivos 100% autorizados, rastreáveis, certificados e garantidos. A Rochester se concentra em estender a disponibilidade de produtos de vida útil obsoleta, além de oferecer suporte para produtos de vida útil ativa.

Como parte do pacote de inventário inicial, a Rochester recebeu 12 milhões de unidades de produtos da Semtech, incluindo uma seleção diversificada de dispositivos de gerenciamento de potência, drivers de LED, filtros, dispositivos de proteção de TVS/ESD, sensores de proximidade, expansores de portas de E/S e transceptores de RF.

"A Rochester agradece a oportunidade de oferecer a ampla gama de soluções de sinal misto da Semtech. Essa oferta melhora a posição da Rochester no mercado, permitindo-nos servir uma ampla gama de setores do mercado global, e estamos ansiosos para continuar a ampliar o relacionamento com nossos clientes em todo o mundo."

- Mark Gohr, Diretor de desenvolvimento de fornecedores da Rochester Electronics, Américas

"Temos a satisfação de trabalhar com a Rochester Electronics, que agora oferecerá uma seleção do portfólio abrangente de soluções de semicondutores de sinal misto da Semtech. A Rochester Electronics é líder do setor como fonte contínua de produtos e soluções de semicondutores, autorizada por mais de 70 dos principais fabricantes de semicondutores e fornece uma ampla gama de semicondutores em fim da vida útil (EOL). Esse relacionamento com a Rochester gera muito valor para nossos clientes, com suporte a aplicações de longa vida útil e extensão da vida útil dos produtos."