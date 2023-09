Comunicado do Business Wire :Pharmanovia

O clobazam vem de uma classe de fármacos chamados benzodiazepinas e pode ser usado para tratar ansiedade, com ou sem insônia ou certas condições psiquiátricas, em certos pacientes.1 Entre as marcas adquiridas estão Frisium®, Sentil®, Urbanyl®, Urbanil®, Urbanol®, Urbadan®, Noiafren® e Castilium®*. A Frisium®também pode ser usada como terapia adjuvante em epilepsia.1

As marcas abrangem quatro áreas terapêuticas com necessidades contínuas não atendidas para distúrbios do SNC: psicoléptico, ansiolítico, antiepilético e antipsicótico.

A Pharmanovia, empresa farmacêutica mundial que comercializa novos medicamentos e revitaliza, amplia e expande o ciclo de vida de medicamentos consagrados, anunciou hoje a expansão do seu portfólio neurológico com a aquisição de 11 marcas para o sistema nervoso central (SNC) da empresa global de cuidado com a saúde, Sanofi.

"Através dessa aquisição, não só estamos criando profundidade geográfica, como estamos também trazendo produtos que têm uma sinergia clara com nosso portfólio existente e com o foco em saúde mental e epilepsia da subterapia principal, onde continua havendo significante necessidade não atendida".

O Dr. James Burt, CEO da Pharmanovia, comentou: "A decisão da Sanofi de desinvestir esse portfólio consagrado para o SNC à Pharmanovia, com marcas importantes como Frisium® e Gardenal®, é o reconhecimento da nossa expertise em neurologia, nossos recursos de gestão de ciclo de vida e a reputação de ser um parceiro de desinvestimento confiável. Estamos contentes de usar esse conhecimento e nossa plataforma global para garantir que esses importantes medicamentos não só continuem a estar disponíveis a milhões de pacientes que precisam deles, mas, por meio da nossa gestão de ciclo de vida, sigam evoluindo de forma a atender as necessidades dos pacientes".

A Pharmanovia é uma empresa global de gestão de ciclo de vida em saúde. Nosso propósito é tornar os medicamentos adequados para o amanhã a fim de melhorar as vidas dos pacientes mundialmente.

Fazemos isso aprimorando medicamentos consagrados, redescobrindo, readaptando ou recriando marcas icônicas para melhorar os resultados e as experiências dos pacientes tanto por meio de desenvolvimento interno quanto através de parcerias estratégicas.

Nossa equipe diversa e em crescimento atua em mais de 160 países ao redor do mundo, entregando soluções de alta qualidade de forma ética e sustentável, em nossas quatro áreas terapêuticas principais: endocrinologia, neurologia, cardiovascular e oncologia.

Para mais informações sobre a Pharmanovia, acesse www.pharmanovia.com

Sobre a Sanofi

A Sanofi é uma empresa global inovadora na área da saúde, impulsionada por um único propósito: buscar milagres da ciência para melhorar a vida das pessoas. Sua equipe, em mais de 100 países, está dedicada a transformar a prática de medicina trabalhando para transformar o impossível em possível. A Sanofi fornece opções de tratamento que potencialmente transformam vidas e proteção por meio de vacinas que salvam vidas a milhões de pessoas globalmente, ao passo em que coloca a sustentabilidade e responsabilidade social no centro das suas ambições.

A Sanofi está listada na EURONEXT: SAN e na NASDAQ: SNY.

Referências1 - Frisium Summary of Product Characteristics (Resumo de características do produto Frisium), https://www.medicines.org.uk/emc/product/1574 -acessada pela última vez em 11/09/2023 2 - Phenobarbital Sodium Injection Summary of Product Characteristics (Resumo das características do produto de sódio injetável fenobarbital), https://www.medicines.org.uk/emc/product/3604/smpc#gref- acessada pela última vez em 11/09/2023 3 - Terican Summary of Product Characteristics (Resumo das características do produto Terican), https://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=66615713&typedoc=R-acessada pela última vez em 11/09/2023 4 - Stemetil Injection Summary of Product Characteristics (Resumo das características do produto injetável Stemetil), https://www.medicines.org.uk/emc/product/3735/smpc#about-medicine- acessada pela última vez em 11/09/2023 5 - Stemetil Tablets Summary of Product Characteristics (Resumo das características do produto Stemetil em comprimidos), https://www.medicines.org.uk/emc/product/99/smpc#about-medicine-acessada pela última vez em 11/09/2023

COR2023PR00207 - Dada da preparação - 14/09/2023

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230918401093/pt/

Contato

Alison Dyson, diretora de comunicações da Pharmanovia +44 7442 256310/[email protected] ou [email protected]

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.