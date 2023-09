Comunicado do Business Wire :LTIMindtree

A plataforma RELY está equipada com um conjunto poderoso de recursos para resolver os desafios dos processos de teste existentes, como testes prontos para uso, painéis interativos para visibilidade em tempo real, suporte contínuo para todas as versões Oracle, automação de ponta a ponta, controle de auditoria mais rigoroso e testes 5 vezes mais rápidos.

O Teste como Serviço da LTIMindtree para o Oracle SaaS na plataforma RELY foi criado para resolver vários desafios que os testes e a validação da Oracle Cloud apresentam. Alguns dos desafios comuns enfrentados pelas equipes de teste são a natureza manual e demorada dos processos de teste, deixando relativamente menos tempo para analisar e implementar atualizações. As equipes trabalham atualmente com scripts de teste desatualizados que causam preocupações com a precisão durante as reconciliações dos resultados dos testes. Também enfrentam falhas frequentes na integração do sistema, problemas de segurança e conformidade que limitam a largura das pequenas e médias empresas (PMEs) e exigem testes frequentes de terceiros independentes para garantir o desempenho ideal.

A LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], uma empresa global de consultoria em tecnologia e soluções digitais, anuncia o lançamento do Teste como Serviço (do inglês Testing as a Service - TaaS) para o Oracle SaaS. Seguindo o sucesso da RELY - um conjunto abrangente de plataforma de serviços de garantia e conformidade para aplicações empresariais, esta nova oferta estabelece um novo padrão para testes do Oracle SaaS.

"O teste e a validação da Oracle Cloud são atividades críticas no processo geral de implantação da nuvem, mas muitas vezes se tornam tediosos e demorados, com resultados abaixo do ideal", disse Nachiket Deshpande, diretor em tempo integral e diretor de operações da LTIMindtree. "A complexidade da implementação de sistemas e arquiteturas de TI com testes e processos inadequados pode impedir e atrasar a obtenção de todos os benefícios comerciais para as organizações. Com nossa experiência com a Oracle Cloud e nossa plataforma de última geração 'RELY', estamos em uma posição proeminente para ajudar os clientes a embarcar em sua jornada de transformação da Oracle Cloud de forma confiável e eficaz."

A RELY foi criada pela LTIMindtree, com tecnologia Tricentis, para fortalecer ainda mais os serviços de automação de testes de aplicativos corporativos para SAP, Oracle e outras linhas de serviço. A LTIMindtree tem como objetivo capacitar os clientes de todos os setores para enfrentar os desafios do dinâmico cenário global de negócios e atender à crescente demanda por produtos ambientalmente responsáveis.

Sobre a LTIMindtree

A LTIMindtree é uma empresa global de consultoria em tecnologia e soluções digitais que permite às empresas de todos os setores reimaginarem modelos de negócios, acelerarem a inovação e maximizarem o crescimento por meio de tecnologias digitais. Como parceira de transformação digital de mais de 700 clientes, a LTIMindtree traz amplo conhecimento na área e tecnologia para ajudar a impulsionar diferenciação competitiva superior, experiências do cliente e resultados de negócios em um mundo convergente. Com 82.000+ profissionais talentosos e empreendedores em mais de 30 países, a LTIMindtree - uma empresa do Grupo Larsen & Toubro - combina as forças aclamadas pelo setor da antiga Larsen and Toubro Infotech e da Mindtree para solucionar os desafios de negócios mais complexos e na entrega de transformação em escala. Para obter mais informações, visite https://www.ltimindtree.com/.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.