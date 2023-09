Comunicado do Business Wire :KSA MEWA, Ministry of Environment, Water and Agriculture

O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) anunciou que o Reino da Arábia Saudita será sede o Dia Mundial do Meio Ambiente de 2024, ao destacar os esforços pioneiros do país a nível local, regional e internacional, e liderar iniciativas no sentido de aumentar a conscientização e promover ações para proteção de nosso meio ambiente. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230918686072/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Agricultural terraces in the Southern Region of KSA (Photo: AETOSWire)

Com foco na restauração da terra, desertificação e resiliência à seca, o evento, marcado anualmente em 5 de junho, irá reiterar a necessidade premente de cooperação mundial e esforços concertados em implementar políticas e ações corretas para proteger e restaurar a natureza e garantir um futuro sustentável. . O Dia Mundial do Meio Ambiente foi criado pela Assembleia Geral das Nações Unidas para enfatizar a importância da ação participativa na proteção do meio ambiente. Em linha com esta filosofia, a Arábia Saudita vem exercendo esforços diligentes, local e regionalmente, ao lançar iniciativas ecológicas na Arábia Saudita e do Oriente Médio, e implementar um conjunto de iniciativas sob sua Estratégia Ambiental Nacional. O governo saudita adotou a nova lei ambiental e o Programa Nacional de Sensibilização Ambiental, para garantir a proteção do ambiente no Reino da Arábia Saudita. O país também lançou a Semana Nacional do Meio Ambiente e estabeleceu cinco centros ambientais para conservar o meio ambiente na Arábia Saudita, bem como o Fundo Ambiental. A nível mundial, e sob a presidência do G20 da Arábia Saudita, foram lançadas a Plataforma Aceleradora de Pesquisa e Desenvolvimento de Corais e a Iniciativa Global para reduzir a degradação dos solos e melhorar a conservação dos habitats terrestres, a fim de proteger e restaurar os habitats marinhos e terrestres. A Sra. Inger Andersen, Diretora Executiva do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP), saudou a participação da Arábia Saudita nos esforços coletivos mundiais para recuperar terras e obter a resiliência à seca. Ela observou que o UNEP e a Arábia Saudita irão se esforçar para intensificar os esforços para restaurar a natureza e preservar o planeta às futuras gerações. O Dia Mundial do Meio Ambiente se tornou a maior plataforma mundial dedicada pelas Nações Unidas para estimular a conscientização e a ação mundial direcionadas ao meio ambiente desde 1973. Com o UNEP na linha de frente, mais de 150 países participam nas comemorações internacionais todos os anos. Para mais informação, acesse:

