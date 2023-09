Com Djokovic no topo, ATP publica ranking sem mudanças no Top 20

Pela 391ª semana em sua carreira, o sérvio Novak Djokovic ocupa o topo do ranking da ATP, divulgado nesta segunda-feira (18), com o espanhol Carlos Alcaraz em segundo e o russo Daniil Medvedev em terceiro, em uma lista sem mudanças no Top 20.

O brasileiro mais bem colocado é Thiago Wild, que se manteve como número 76 do mundo, depois de entrar no Top 100 na semana passada.

A semana no circuito da ATP foi marcada pelos jogos da Copa Davis, cuja fase final será disputada pelas oito melhores seleções entre os dias 21 e 26 de novembro, em Málaga (Espanha).