Canadá investiga ligação do governo da Índia com assassinato de canadense

O Canadá está investigando possíveis ligações entre o governo da Índia e o assassinato de um canadense que era um ativista em nome de uma pátria sikh independente na Índia, disse o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, na segunda-feira.

Trudeau disse no Parlamento que as agências de inteligência canadenses estão investigando as acusações depois que o líder Sikh Hardeep Singh Nijjar, um forte defensor de uma pátria Sikh independente conhecida como Khalistan, foi morto a tiros em 18 de junho fora de um centro cultural Sikh em Surrey, cidade na província da Colúmbia Britânica.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O premiê disse ao Parlamento que abordou o assassinato com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, no G20 na semana passada. "Qualquer envolvimento de um governo estrangeiro no assassinato de um cidadão do Canadá em solo canadense é uma violação inaceitável da nossa soberania".