Ataques de drones e explosões na cidade ucraniana de Lviv

Várias ondas de drones atacaram nas primeiras horas desta terça-feira (19, noite de segunda-feira em Brasília) a cidade de Lviv, no oeste da Ucrânia, onde uma jornalista da AFP ouviu diversas explosões.

A partir das 04h30 do horário local (22h30 de segunda em Brasília) foram ouvidos vários zumbidos desses dispositivos sobrevoando a cidade e explosões fortes, disse a fonte.

O prefeito de Lviv, Andriy Sadoviy, escreveu no Telegram que "as defesas aéreas estão operando" naquela região fronteiriça com a Polônia e muito distante do front.