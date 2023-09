As supermodelos dos anos 1990, as primeiras 'superinfluencers'

Hoje, todas elas estão com mais de 50 e "se encontram em um momento mais reflexivo de suas vidas, com uma relação mais aberta e honesta com seu passado", continua.

Destaca-se na minissérie o videoclipe da música "Freedom", de George Michael, que as transformou, definitivamente, nas "Supermodelos". Admiradas, glorificadas e (muito) bem remuneradas, elas foram as primeiras "influenciadoras", afirma a estilista Donatella Versace na série.

Linda Evangelista também chora, quando fala do ex-marido Gérald Marie, acusado por outras mulheres de estupro e de agressão sexual, antes de ver a denúncia encerrada por prescrição médica no início de 2023. Evangelista também evoca seu câncer de mama e a cirurgia estética (revelada em 2022) que a "desfigurou".

Naomi não contém as lágrimas, ao falar do estilista franco-tunisiano Azzedine Alaïa, falecido em 2017, que foi seu protetor e a quem ela chama de "pai". A ex-modelo teve seu segundo filho em junho deste ano.

Com o apoio de fotografias de arquivo, a série também dá voz a estilistas, como John Galliano, Marc Jacobs e Donatella Versace. E recorda a amizade do grupo, que levou Linda Evangelista e Christy Turlington a se recusarem a desfilar sem Naomi Campbell, a primeira mulher negra a posar para a capa da Vogue francesa.

As supermodelos também levantam parte do véu sobre sua privacidade e sobre seus erros. Linda Evangelista, por exemplo, lamenta sua célebre frase: "Não me levanto por menos de US$ 10 mil por dia (R$ 48,5 mil na cotação atual)".

A série também conta a história da chegada de novas estrelas às passarelas, como Kate Moss, depois as irmãs Hadid e, mais recentemente, Kaia Gerber... a filha de Cindy Crawford.