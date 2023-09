Arévalo pedirá destituição de procuradora-geral por orquestrar 'golpe' na Guatemala

Horas antes da apresentação do pedido, milhares de indígenas, estudantes e outros ativistas se manifestaram em várias cidades do país para exigir a renúncia de Porras e de outros dois procuradores e um juiz contestados.

Na capital, centenas de indígenas vindos do departamento ocidental de Totonicapán, portando apitos e trombetas de plástico, percorreram várias ruas exigindo a saída da procuradora-geral.

Em sua ação, Arévalo também pedirá a saída do promotor Rafael Curruchiche, que lidera investigações polêmicas contra o partido Semilla (Semente) do presidente eleito.

Ele também solicitará a remoção do juiz Fredy Orellana, que ordenou buscas nas sedes do Semilla e do Tribunal Supremo Eleitoral, o que tumultuou o ambiente político no país.

Porras, Curruchiche e Orellana estão incluídos em uma lista elaborada pelos Estados Unidos de figuras "corruptas e antidemocráticas" da América Central.

Com sua promessa de combate frontal à corrupção, um dos males do país, Arévalo obteve uma ampla vitória no segundo turno das eleições em 20 de agosto, mas sua ascensão ao poder desperta temores entre poderosos setores políticos e empresariais.