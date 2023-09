Arévalo pede destituição de procuradora-geral por orquestrar 'golpe' na Guatemala

Além disso, ele solicitou "que se deixe sem efeito o que foi feito pelo Sétimo Tribunal [do juiz Fredy Orellana] em conluio com os promotores" contra seu partido, o Semilla (Semente).

"Estamos apresentando o amparo com toda a argumentação que evidencia a sequência de atos violadores da Constituição que cometeram e que constituem uma violação da ordem constitucional estabelecida", declarou o sociólogo e deputado de 64 anos, filho do ex-presidente Juan José Arévalo (1945-1951), que deixou sua marca no país.

Em seu recurso, o presidente eleito também exigiu a saída do promotor Rafael Curruchiche, que lidera investigações polêmicas contra o Semilla.

Da mesma forma, ele pediu a remoção do juiz Orellana, que ordenou buscas nas sedes do Semilla e do Tribunal Supremo Eleitoral, o que tumultuou o ambiente político no país.

Porras, Curruchiche e Orellana foram incluídos em uma lista dos Estados Unidos de pessoas "corruptas e antidemocráticas" da América Central.

"Decidimos apresentar um amparo que exige a restauração da ordem constitucional e pede a destituição da procuradora-geral, Consuelo Porras, do promotor Rafael Curruchiche e do juiz Fredy Orellana", disse Arévalo, que em 1º de setembro denunciou que essas manobras fazem parte de um plano de "golpe de Estado" para evitar sua posse.

Em uma marcha pelas ruas da capital, indígenas com trajes coloridos aplicaram a 'xik'ay', a punição ancestral maia, com golpes simbólicos nos funcionários denunciados e também no presidente em fim de mandato, o direitista Alejandro Giammattei, a quem acusam de participar do boicote contra Arévalo.