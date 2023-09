Socorristas buscam milhares de desaparecidos uma semana após inundações na Líbia

As agências da ONU alertaram que as pessoas em Derna precisam urgentemente de água potável, alimentos, abrigo e suprimentos básicos em meio ao risco crescente de cólera, diarreia, desidratação e desnutrição.

Uma semana após as inundações que devastaram a cidade líbia de Derna e deixaram milhares de mortos, os socorristas locais, apoiados por equipes estrangeiras, continuam neste domingo(17) as buscas por pessoas desaparecidas.

"Tudo foi parar no mar", disse ele.

O trabalho das equipes de emergência é dificultado pela divisão do poder, com dois governos rivais, um na capital Trípoli, que é reconhecido pela ONU, e outros no leste, na área afetada.

Segundo o último balanço do ministro da Saúde do governo que controla o leste da Líbia, Othman Abdeljalil, há 3.252 mortos. As organizações humanitárias e as autoridades alertaram, porém, que o número de vítimas mortais pode ser superior, uma vez que há milhares de pessoas desaparecidas.

O Crescente Vermelho líbio discordou neste domingo de um relatório divulgado pelo Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) de que há 11.300 mortos, citando como fonte dados desta organização local.

"Estamos surpresos ao ver nosso nome envolvido nesses números. Eles aumentam a confusão e o desespero das famílias dos desaparecidos", disse à AFP o porta-voz do Crescente Vermelho líbio, Tawfik Shoukri.

Estes balanços contraditórios mostram a divisão e a ausência de autoridade centralizada na Líbia, um país mergulhado no caos desde a revolta de 2011 que derrubou o ditador Muammar Kadhafi.