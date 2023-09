Real Madrid vence Real Sociedad de virada (2-1) e volta a liderar o Espanhol

O Real Madrid venceu a Real Sociedad de virada por 2 a 1 em casa e se manteve na liderança, pela quinta rodada do campeonato espanhol.

A Real Sociedad saiu na frente com um gol de Ander Barrenetxea logo aos 5 minutos, mas Federico Valverde empatou (46') e Joselu fez 2 a 1 (60') garantindo assim a quinta vitória da equipe merengue em cinco jogos antes de receber o Union Berlin na quarta-feira, pela Liga dos Campeões.

A vitória permite aos merengues manter a liderança do campeonato que o Barça lhes havia tirado provisoriamente no sábado, com a vitória por 5 a 0 sobre o Betis.