Olympique de Marselha empata com Toulouse (0-0) e perde chance de alcançar líder Monaco

O Olympique de Marselha não passou de um empate sem gols em casa contra o Toulouse, neste domingo (17) pela quinta rodada da Ligue 1, no estádio Velodrome, e com esse resultado não alcançou o líder Monaco. A quatro dias de sua estreia na Liga Europa, em Amsterdã, contra o Ajax, o OM tinha a chance de dividir o primeiro lugar, mas passará a semana na quarta colocação, dois pontos atrás do time monegasco, um atrás do Brest (2º) e empatado com o Nice (3º). O jogo deste domingo terminou com irritação por parte da torcida no estádio do Olympique de Marselha, que até agora havia se mostrado paciente com seus jogadores, mas nesta ocasião exigiu que "suassem a camisa" ou "saíssem", cantos tradicionais nos momentos de crise na cidade do sul da França.

E o OM, que tem tido um calendário acessível no início do campeonato, está nas posições europeias com nove pontos em cinco jogos, um a mais que o PSG. Mas para além dos resultados, a equipe do técnico espanhol Marcelino ainda não tem um sistema de jogo identificável, ao contrário do ano passado, apesar de seus altos e baixos, quando era comandada por Igor Tudor. E o time está longe de encher os olhos da torcida. Depois do duelo contra o Ajax, o PSG espera o Olympique de Marselha no Parque dos Príncipes, no próximo domingo, no clássico do futebol francês. Chama atenção o fato de nenhum clube francês presente nas competições europeias na próxima semana ter vencido neste fim de semana: PSG e Lens, que enfrentam respectivamente Dortmund e Sevilla na Liga dos Campeões, perderam; Marselha, Rennes e Toulouse, presentes na Liga Europa, não passaram do empate, o mesmo aconteceu com o Lille, classificado para a Liga Conferência, que empatou em 2 a 2 no sábado com o Rennes.

O Monaco ficou só no empate (2-2) em sua visita ao Lorient, num jogo marcado pela primeira entrada em campo no time da casa, aos 70 minutos, de Benjamin Mendy desde a sua absolvição num julgamento no qual respondeu por estupro na Inglaterra. O Lorient abriu o placar aos 2 minutos, através do beninense Tosin Aiyegun. Mas o Monaco conseguiu virar graças aos gols do russo Aleksander Golovin (17') e do americano Folarin Balogun (69').

Quando parecia que a equipe monegasca iria consolidar a liderança com uma vitória, o Lorient conseguiu o empate nos acréscimos com um gol de Romain Faivre (90+8'). O gol de empate surgiu após um passe longo de Benjamin Mendy, recebido por Isaak Touré e depois por Faivre na área. "Depois deste jogo houve uma espécie de renascimento em torno da energia da equipe, da vontade de estarmos juntos e de lutar até o último segundo. Houve uma recompensa no final e será uma marca emocional que vai continuar", afirmou após a partida o técnico do Lorient, Regis Le Bris. Benjamin Mendy, considerado inocente de estupro e tentativa de estupro em junho na Inglaterra, disputou neste domingo sua primeira partida oficial em mais de dois anos.