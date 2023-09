Líder Monaco empata em sua visita ao Lorient, na volta de Benjamin Mendy ao futebol

O líder Monaco ficou só no empate neste domingo (2-2) em sua visita ao Lorient, num jogo marcado pela primeira entrada em campo no time da casa, aos 70 minutos, de Benjamin Mendy desde a sua absolvição num julgamento no qual respondeu por estupro na Inglaterra. O Lorient abriu o placar aos 2 minutos, através do beninense Tosin Aiyegun. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Mas o Monaco conseguiu virar graças aos gols do russo Aleksander Golovin (17') e do americano Folarin Balogun (69').

Quando parecia que a equipe monegasca iria consolidar a liderança com uma vitória, o Lorient conseguiu o empate nos acréscimos com um gol de Romain Faivre (90+8'). O gol de empate surgiu após um passe longo de Benjamin Mendy, recebido por Isaak Touré e depois por Faivre na área. "Depois deste jogo houve uma espécie de renascimento em torno da energia da equipe, da vontade de estarmos juntos e de lutar até o último segundo. Houve uma recompensa no final e será uma marca emocional que vai continuar", afirmou após a partida o técnico do Lorient, Regis Le Bris. Graças à derrota do Paris Saint Germain em casa para o Nice, na sexta-feira, o Monaco segue líder, com onze pontos em cinco jogos, mas sob a ameaça do Olympique de Marselha, que tem oito pontos e recebe o Toulouse neste domingo. O Lorient é o décimo com seis pontos ganhos. Benjamin Mendy, considerado inocente de estupro e tentativa de estupro em junho na Inglaterra, disputou neste domingo sua primeira partida oficial em mais de dois anos.

O zagueiro, campeão mundial com a França em 2018, que não é alvo de qualquer acusação por parte da justiça britânica desde a sua absolvição, entrou entre os aplausos da torcida do Lorient logo após um gol que permitiu ao Monaco abrir vantagem no marcador (2-1). Suas duas absolvições sucessivas, num primeiro julgamento em janeiro e num segundo em junho, puseram fim a todos os julgamentos iniciados contra ele pela justiça britânica. O clube francês manteve o jogador afastado de quaisquer solicitações midiáticas, enquanto ele trabalhava para voltar a ficar em forma após o período de inatividade profissional, em que não disputou nenhuma partida oficial desde 15 de agosto de 2021, em um duelo com o Tottenham.

--- Jogos da 5ª rodada do Campeonato Francês e classificação: