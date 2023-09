Homem que tentava cruzar o Atlântico em "roda de hamster" gigante pela 4ª vez é preso

Crédito: Escritório do xerife do Condado de Flagler

De acordo com as autoridades, Baluchi, que tem 44 anos de idade, se recusou a sair da embarcação improvisada por três dias. Ele chegou a dizer que tinha uma bomba a bordo e ameaçou explodi-la.

Em 2021, ele tentou novamente a sorte na travessia e foi preso outra vez enquanto tentava ir da Flórida para Nova York. O homem chegou a viajar 48 km antes de ser detido, conforme informou a BBC.

Homem é preso pela 4° vez ao tentar cruzar atlântico em bolha gigante



Raul Baluchi disse em entrevistas anteriores que tinha o objetivo de ganhar visibilidade e conseguir arrecadar dinheiro para instituições públicas e causas sociais.

"Meu objetivo não é apenas arrecadar dinheiro para moradores de rua, (mas) arrecadar dinheiro para a Guarda Costeira, para o departamento de polícia, para o corpo de bombeiros”, disse ele à WOFL-TV, em Orlando, após ser preso pela terceira vez..

A embarcação foi classificada por autoridades como “extremamente perigosa” em termos de segurança, de acordo com o canal de televisão do Reino Unido Sky News. O desembarque do homem ocorreu no dia 1º de setembro.

Confira outras notícias relacionadas: