Heidenheim consegue diante do Werder Bremen sua primeira vitória na Bundesliga

A primeira vitória do clube na Bundesliga aconteceu no fim de semana em que o técnico Frank Schmidt completou 16 anos no comando do Heidenheim, clube ao qual chegou em 2007, quando o time estava na quinta divisão. Isto faz dele o treinador de uma equipe da Bundesliga com mais tempo no cargo em toda sua história.

"Não houve nada de extravagante na vitória de hoje. Foi apenas um jogo de futebol incrível", disse ele.

No último jogo deste domingo, outro time recém-promovido, o Darmstadt (17º), desperdiçou uma vantagem de três gols e acabou empatando em 3 a 3 com o Borussia Moenchengladbach (14º).

O Darmstadt começou o jogo na última posição da tabela, mas começou arrasador no primeiro tempo com dois gols nos primeiros dez minutos.

Marvin Mehlem dominou uma bola longa e marcou o primeiro gol.

Matej Maglica aumentou a vantagem com uma cabeçada dois minutos depois.