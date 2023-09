Espanha, Marrocos e Portugal avançam com candidatura conjunta para sediar Copa de 2030

O presidente interino da Federação Espanhola (RFEF), Pedro Rocha, e seus homólogos, o marroquino, Fouzi Lekjaa, e o português Fernando Gomes, se reuniram na sede da RFEF no sábado, informou neste domingo a Federação Espanhola em um comunicado.

Os presidentes das federações de futebol de Espanha, Marrocos e Portugal se reuniram em Madri para continuarem avançando no processo de candidatura conjunta para a Copa do Mundo de 2030.

O próprio Rubiales destacou na sua carta de demissão no domingo passado que a sua saída "contribuirá para a estabilidade que permitirá que a Europa e a África permaneçam unidas no sonho de 2030".

As declarações dos dirigentes da federação surgem depois do terramoto que abalou a RFEF nas últimas semanas com o escândalo do beijo forçado do ex-presidente da Federação Espanhola, Luis Rubiales.

O presidente da Federação Portuguesa, Fernando Gomes, considerou que "a nossa candidatura é muito sólida, e estamos trabalhando de forma coordenada com os profissionais para alcançar os melhores resultados".

"Vamos somar os nossos melhores esforços a uma grande equipe de profissionais que estão trabalhando arduamente para atingir o objetivo. É uma honra para nós fazer parte de uma candidatura tão forte e importante", acrescentou o presidente da Federação Marroquina, citado no comunicado da RFEF.

Rocha, que preside a equipa de gestão que dirige a RFEF até às próximas eleições, garantiu que "avançamos juntos com o objetivo de apresentar um projeto muito bom, mais forte do que nunca com a integração de Marrocos".

Os presidentes das federações voltarão a se reunir no dia 4 de outubro em Rabat.

Esta candidatura concorre para a organização da Copa do Mundo com a apresentada em agosto por Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai, que estão confiantes em sediar o Mundial e celebrar o centenário do evento, por terem entre eles o local onde nasceu esta competição (o Uruguai, em 1930).