Dissidentes das Farc matam quatro soldados colombianos antes de reunião com governo

Reunidos no chamado Estado-Maior Central (EMC), os rebeldes dissidentes iniciarão amanhã uma reunião de três dias com o governo para "anunciar a data de instalação da mesa de negociações de paz" e "formalizar o cessar-fogo bilateral", informou a Presidência durante a manhã, horas antes dos soldados serem assassinados.

Quatro membros do Exército colombiano morreram em combates com dissidentes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) um dia antes de uma reunião dos rebeldes com o governo para consolidar as negociações de paz, informou neste sábado (16) o Ministério da Defesa.

O incidente aconteceu em uma zona rural do município de Cumbitara, no departamento de Nariño (sudoeste). A região, fronteira com o Equador, concentra boa parte dos campos de coca do país que mais exporta cocaína para o mundo, de acordo com a ONU.

A renda proveniente do negócio ilegal é alvo de uma disputa mortal entre diversas facções de dissidentes, a guerrilha do ELN e o grupo Clan del Golfo.

Gustavo Petro, o primeiro presidente de esquerda da história da Colômbia, procura neutralizar o conflito de mais de seis décadas por meio de acordos com os diferentes grupos armados.

À meia-noite de 31 de dezembro, ele anunciou uma trégua bilateral com as cinco principais organizações. No entanto, o acordo com a EMC foi suspenso em maio, quando os rebeldes assassinaram quatro jovens indígenas que resistiram ao recrutamento.

O processo é apoiado pela Noruega, Suíça, Irlanda e União Europeia, além da Igreja Católica, mas especialistas questionam a unidade de comando do EMC, liderado por ex-veteranos das Farc mas com novos recrutas na base.

